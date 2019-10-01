Глава МИД ФРГ: Страна, которая не желает принимать беженцев, обязана помогать на местах

В ходе переговоров в Праге с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что «страны, которые не желают принимать у себя беженцев, должны в большей степени подключаться к борьбе с причинами миграции». По словам главы внешнеполитического ведомства Чехии, республика непосредственно занимается решением причин возникновения волны беженцев из Африки и Ближнего Востока. Однако, как указал Томаш Петршичек, в стране отсутствует общественный консенсус, позволяющий обсуждать вопрос распределения беженцев, прибывающих в ЕС.

По мнению Хайко Мааса, к решению проблемы мигрантов должны подключиться все страны — члены ЕС. Он не ожидает, что Берлин изменит свою позицию по данному вопросу. При этом немецкий министр признал, что его страна признает отсутствие согласия по вопросу перераспределения мигрантов между странами Евросоюза. По его мнению, страны, не желающие принимать беженцев, должны компенсировать это своими действиями внутри стран, где появляется проблемы беженцев.

«Чешская Республика хочет добровольно вносить свой вклад в решение общей проблемы. Наша цель – предотвращать миграцию, бороться с ней в Африке и на Ближнем Востоке», – подчеркнул, со своей стороны, Томаш Петршичек. Он напомнил, что Чехия помогает странам-партнерам в защите границ. При этом чешский министр иностранных дел отрицает принятие договоренности, по которому Чехия должна в обязательном порядке принимать беженцев в рамках ЕС.