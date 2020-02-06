Глава МИД: Эпидемия коронавируса для Чехии в экономическом плане пока больше всего сказывается на сфере туризма

Эпидемия китайского коронавируса, распространение которой продолжается в мире, что касается ее влияния на секторы чешской экономики, пока прежде всего сказывается на сферaх туризма и авиаперевозок, однако пока, тем не менее, не оказала какого-либо серьезного влияния непосредственно на отечественную экономику. Об этом в ходе рабочего визита в Пльзень в среду сообщил информагенству ČTK министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

По численности посещений граждане Китая неизменно занимали среди иностранных туристов, прибывающих в Чехию в последние годы, от третьего по пятое места. Правительство Чехии приняло 3 февраля решение о прекращении прямого авиасообщения между ЧР и КНР с воскресенья, 9 февраля.

От владельцев отелей, турбюро и туристичешских оффисов пока не поступали сигналы о проблемах, возникших вследствие коронавируса. "Разумеется, пока преждевременно делать заключения. Неизвестно, сколько времени это может продолжаться и какими последствиями может обернуться для авиакопманий", - подчекрнул глава чешской дипломатии.

По словам Петршичека, на данном этапе также сложно прогнозировать, насколько серьезно отразится на работе чешских фирм в Китае вспышка эпидемии нового коронавируса.

«Некоторые чехи, которые являются сотрудниками чешских или зарубежных компаний в Поднебесной, хотели бы вернуться домой. Другие говорят, что намерены там остаться. Правительство на текущий момент поэтому не планирует выдавать распоряжение в приказном порядке о возвращении граждан на родину. Это пока зависит исключительно от их личного решения, и не касается большинства», – сказал министр.

МИД располагает сведениями о том, что в ближайшие дни в Чехию из КНР хотели бы временно вернуться сотни чешских граждан.