Глава МИД: Доклад Еврокомиссии о фирме Agrofert следует опубликовать

Катерина Айзпурвит
31-05-2019
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В своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек прокомментировал сообщение о предварительном заключении Еврокомисии на основе аудиторской проверки компании Agrofert, ранее принадлежавшей главе чешского кабинета. Еврокомиссия сделала вывод, что между деятельностью Андрея Бабиша как премьер-министра и его связями с фирмой Agrofert присутствует конфликт интересов. Брюссель намерен затребовать назад все евросубсидии, которые компания Agrofert получала начиная с февраля 2018 года.

«Речь идет о деньгах всех, кто честно платит налоги. Поэтому я буду рад, если предварительный доклад Еврокомиссии будет опубликован! На это нельзя закрывать глаза. Мы будем настаивать, чтобы А. Бабиш сообщил, как он намерен разрешить этот вопрос, чтобы он в дальнейшем не наносил ущерба ЧР, и мы захотим решать это и в парламенте», – сообщает глава чешского МИД.

 
 
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