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Глава МИД: добровольный прием детей-беженцев не повлияет на отказ Чехии от квот на перераспределение мигрантов

Катерина Айзпурвит
02-12-2019
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В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выразил мнение, что добровольный прием детей-беженцев из лагерей в Греции не поставит под угрозу отказ Чехии от системы обязательных квот на перераспределение мигрантов в рамках Евросоюза. Окончательное решение о возможности приема детей должно принять правительство, подчеркнул министр.

По мнению Томаша Петршичека, в данный момент следует подождать, какие шаги предпримет Греция, у которой глава МВД Ян Гамачек запросил данные на детей, которые Чехия теоретически могла бы принять.

В начале сентября 2019 г. правительство Греции призвало всех министров иностранных дел стран ЕС забрать детей, находящихся в ее лагерях для беженцев без сопровождения взрослых. Греция и Италия оказались странами, которые в наибольшей степени затронул массовый приток мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.

 
 
 
 
 
 
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