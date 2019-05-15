Глава МИД ЧР заявил, что депутат от компартии, побывавший в ДНР, позорит Чехию

Министр иностранных дел Томаш Петршичек осудил депутата от компартии Зденека Ондрачека, который побывал в Донецке. В Twitter опубликованы кадры встречи Ондрачека с представителями ДНР. «Депутат Ондрачек позорит Чешскую Республику. В этой поездке он не представлял страну официально. Помимо этого "успеха", я не знаю, какую цель преследовал его визит», – подчеркнул глава МИД Чехии.

На кадрах в Интернете запечатлено, как к красной дорожке последовательно прибывают представители Госдумы РФ, Абхазии, Южной Осетии и Словакии, которых встречает глава непризнанной республики ДНР Денис Пушилин. На автомобиле, на котором подъезжает Здненек Ондрачек, установлен флаг Чехии. Закадровый голос сообщает, что «прибывает официальная делегация Чешской Республики; в составе делегации – депутат парламента от компартии Чехии и Моравии Зденек Ондрачек». Звучит чешский гимн. В ходе мероприятия Ондрачеку был вручен «орден республики». Агентству ЧТК Зденек Ондрачек сообщил, что это была частная поездка, как если бы он отправился куда-нибудь «с рюкзаком за плечами», и отказался от дальнейших комментариев. Отвечая на вопросы «Чешского Радио», Ондрачек подтвердил, что встречался с Пушилиным. «Я был там в частном порядке, и одной из целей поездки была передача подарков сиротам, родителей которых убили украинцы. То, о чем я там говорил, является моим личным делом», – написал в своем ответе чешский депутат.

Его визит в Донецк критикуют чешские парламентарии от оппозиции. «Это уже в шаге от государственной измены… Он действует в прямом противоречии с внешней политикой государства и в интересах иностранной державы», – указал глава фракции ТОР-09 Мирослав Калоусек, который считает, что поездка останется без последствий, поскольку кабинет ANO и социал-демократов опирается на поддержку компартии.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил: «Завтра "визит" депутата Ондрачека на временно оккупированную территорию Украины станет предметом рассмотрения на заседании комитета по внешней политике парламента». Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в связи с этим написал в Twitter: «Я благодарен господину министру Петршичеку за осуждение "визита" депутата Ондрачека в оккупированный Россией Донецк. Возмутительно, когда кто-либо нарушает международное право и прикрывается флагом и гимном дружественной Украине Чешской Республики. Я надеюсь, что этот поступок осудит и парламент».