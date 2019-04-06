Глава МИД ЧР выступил в библиотеке Трумэна в Казасе в связи с 20-летием Чехии в НАТО

Министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек побывал в Канзас-Сити, где выступил в библиотеке Гарри Трумэна с ркчью посвященной 20-летию вступления Чехии в Североатлантический альянс.

«Именно здесь 12.3.1999 был передан наш протокол о вступлении в НАТО в руки Мадлен Олбрайт. Благодаря этому Чешская Республика находится в большей безопасности, чем когда-либо в истории», – написал Томаш Петршичек в своем микроблоге Twitter.

Глава чешской дипломатии провел встречу с представителями города, обсудив поддержку чешским инвесторам, работающим в штатах Канзас и Миссури. Также министр встретился с представителями в США оружейного предприятия «Чешска збройовка», филиал которой был открыт в Канзас-Сити в 1997 г.