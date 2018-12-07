Глава МИД ЧР в ОБСЕ: «Нам нужен диалог между Россией и Украиной а не канонерские лодки»

В ходе заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в Милане 6–7 декабря, глава МИД ЧР Томаш Петршичек прокомментировал конфликт между Россией и Украиной. «Миссия ОБСЕ по мониторингу необходима для контроля соблюдения положений Минских договоренностей по обеспечению безопасности. Ее члены должны иметь безопасный и неограниченный доступ на всю территорию Украины, включая международно признанные границы с Россией», – указал министр иностранных дел Чехии.

«Нарастание милитаризации Крыма ухудшила ситуацию с безопасностью в регионе. Недавние действия России в Азовском море вызвали напряженность. Нам нужен диалог между Россией и Украиной а не канонерские лодки. Освобождение украинских моряков и диалог между Россией и Украиной необходимы для предотвращения дальнейшей эскалации и обеспечения свободы судоходства в Черном и Азовском морях», – написал Томаш Петршичек в своем микроблоге Twitter.

Глава МИД ЧР и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе двусторонней встречи пришли к единому мнению о важной роли данной организации для обеспечения безопасности в Европе, необходимости уважения территориальной целостности государств и их границ.