Глава МИД ЧР Петршичек отправится с визитом в Словению и во Францию

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в понедельник, 27 мая, отправляется с рабочим визитом в Словению, где проведет переговоры с главой словенского внешнеполитического ведомства Миром Цераром.

На 5 июня запланирован визит Петршичека во Францию. В ходе переговоров с главой французского МИДа Жаном-Ивом Ле Дрианом будут обсуждаться выход Британии из состава Евросоюза, реформа Шенгенской зоны, отношения с Россией и Западными Балканами, ситуация в Африке, а также вопросы, связанные с безопасностью Европы.

Оба министра, предположительно, затронут и тему военной миссии в Мали, в которой принимают участие как чешские, так и французские военнослужащие.