Глава МИД ЧР Петршичек отправится с визитом в Словению и во Францию

Эва Туречкова
25-05-2019
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в понедельник, 27 мая, отправляется с рабочим визитом в Словению, где проведет переговоры с главой словенского внешнеполитического ведомства Миром Цераром.

На 5 июня запланирован визит Петршичека во Францию. В ходе переговоров с главой французского МИДа Жаном-Ивом Ле Дрианом будут обсуждаться выход Британии из состава Евросоюза, реформа Шенгенской зоны, отношения с Россией и Западными Балканами, ситуация в Африке, а также вопросы, связанные с безопасностью Европы.

Оба министра, предположительно, затронут и тему военной миссии в Мали, в которой принимают участие как чешские, так и французские военнослужащие.

 
 
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