Глава МИД ЧР отправился с рабочим визитом в Словакию

Эва Туречкова
02-11-2018
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отправился с рабочим визитом в Словакию, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком обсуждались вопросы будущего Вышеградской четверки, а также перспективы регионального сотрудничества в рамках «Славковского леса» или «Инициативы трех морей».

Из других тем названы ситуация на Балканах, а также в Украине.

 
 
 
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