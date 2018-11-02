Глава МИД ЧР отправился с рабочим визитом в Словакию

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отправился с рабочим визитом в Словакию, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком обсуждались вопросы будущего Вышеградской четверки, а также перспективы регионального сотрудничества в рамках «Славковского леса» или «Инициативы трех морей».

Из других тем названы ситуация на Балканах, а также в Украине.