Глава МИД ЧР оценил победу над ИГ

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек (от социал-демократов) высоко оценил заслуги тех, кто участвовал в разгроме террористической организации, известной как Исламское государство (ИГ). Однако, по словам министра, борьба с терроризмом на этом не заканчивается, и Чешская Республика хочет внести свой вклад установление мира в Сирии. Об этом он заявил сегодня в своем аккаунте в социальной сети Twitter, прокомментировав таким образом новость о том, что ИГ потерпело поражение на последней своей территории в Сирии.

По мнению министра, победа над ИГ — важнейшее достижение современной международной политики. Томаш Петржичек также отметил, что Чехия планирует принять участие в окончательной победе над терроризмом и помочь людям, пострадавшим от войны в Сирии, которая так или иначе затрагивает весь мир.