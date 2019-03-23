Глава МИД ЧР оценил победу над ИГ

Ирина Ручкина
23-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек (от социал-демократов) высоко оценил заслуги тех, кто участвовал в разгроме террористической организации, известной как Исламское государство (ИГ). Однако, по словам министра, борьба с терроризмом на этом не заканчивается, и Чешская Республика хочет внести свой вклад установление мира в Сирии. Об этом он заявил сегодня в своем аккаунте в социальной сети Twitter, прокомментировав таким образом новость о том, что ИГ потерпело поражение на последней своей территории в Сирии.

По мнению министра, победа над ИГ — важнейшее достижение современной международной политики. Томаш Петржичек также отметил, что Чехия планирует принять участие в окончательной победе над терроризмом и помочь людям, пострадавшим от войны в Сирии, которая так или иначе затрагивает весь мир.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 