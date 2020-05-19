Глава МИД ЧР: Нижней палате следует заняться заявлением В. Филипа о легионерах. Коммунисты: министр превратил Чехию в колонию США

Нижней палате следует рассмотреть заявление своего зампредседателя Войтеха Филипа (лидер партии коммунистов) о чехословацких легионерах, полагает глава МИД, член партии социал-демократов Томаш Петршичек. Согласно информации ЧТК и других чешских СМИ, в интервью изданию российских ВС «Красная звезда», опубликованном в пятницу, Филип похвально отозвался в адрес правительства РФ за то, что оно не заставляет местные учреждения выдавать разрешения на строительство памятников чехословацким легионерам, павшим в бою с большевиками, а также назвал «преступным» демонтаж памятника маршалу И. Коневу в Праге.

Т. Петршичек назвал заявление зампредседателя Нижней палаты о легионерах «некорректным» и убежден в том, что В. Филип должен принести в связи с этим извинения. «Я думаю, что легионеры сыграли значительную роль в возникновении суверенной Чехословакии», - отметил глава чешской дипломатии.

Руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии подвергло главу внешнеполитического ведомства Чехии резкой критике; по его мнению, Т. Петршичек «превратил Чехию в колонию США». Министр иностранных дел дистанцировался от нападок, подчеркнув: «Я действую в соответствии с программным заявлением нынешнего правительства, концепцией внешней политики Чешской Республики и защищаю интересы нашего государства».

Петршичек также отметил, что компартия придерживается других взглядов на внешнюю политику, как и приоритетов, нежели социал–демократы, поэтому Чешская социал-демократическая партия (ČSSD ) не считает возможным обсуждать с коммунистами вопросы внешней политики.

«Наша цель - сосредоточиться на членстве Чехии в Евросоюзе, как и на членстве в Североатлантическом альянсе», — заключил руководитель МИД.

Oппозиционное движение STAN считает правильным, чтобы его парламентарии отмежевались от данного заявления лидера коммунистов. Еще один субъект оппозиции в лице партии TOP 09, в свою очередь, собирает подписи под петицией за отзыв В. Филипа с поста зампредседателя Нижней палаты парламента.