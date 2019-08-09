Глава МИД ЧР назвал «единичным» случай с послом Чехии в Иране, отозванным по подозрению в коррупции

В сообщении для агентства ЧТК министр иностранных дел Томаш Петршичек указал, что случай с послом Чехии в Иране Сватоплуком Чумбой является «проступком отдельного человека». Чумба был уволен со своего поста в связи с подозрениями в коррупции, которая заключалась в торговле шенгенскими визами.

«Я бы не стал употреблять здесь термин "торговля" (визами)», – указал, со своей стороны, Томаш Петршичек, который характеризовал действия экс-посла как «недобросовестное и массовое использование исключений из правил выдачи виз». Ведомство начало проводить внутреннее расследование действий дипломата после того, как издание Deník N сообщило о появлении в ближневосточных странах объявлений о посреднических услугах в получении шенгенских виз.

По данным издания, Чумба обеспечил выдачу виз почти 400 гражданам Ирана, в основном рекомендованным Чешско-словацко-иранской торговой палатой, которую возглавляет экс-министр иностранных дел ЧР Ян Каван и известный бизнесмен Зденек Збытек, входящий в ближайший круг президента республики Милоша Земана.