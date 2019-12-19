Глава МИД ЧР: напоминание о жертвах трагедии 1968 г. является легитимным

По мнению министра иностранных дел Чешской Республики Toмаша Петршичека, «21 августа 1968 года стало общенациональной трагедией, поэтому напоминание о ее жертвах является вполне легитимным».

«Чешско-российские отношения скорее замутняет стремление к релятивизации событий 1968 года», – сообщил Т. Петршичек в своем аккаунте в Тwitter в реакции на заявление пресс-отделения МИД России, согласно которому включение 21 августа в чешский календарь в качестве официальной знаменательной даты вряд ли будет способствовать сотрудничеству между Чехией и Россией.

Глава чешской дипломатии намерен прокомментировать состояние чешско-российских отношений в четверг, 19 декабря, на пресс-конференции в чешском МИДе.