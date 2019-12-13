Глава МИД: Чехию ждут сложные переговоры об отношениях с Великобританией после выхода из ЕС

По мнению руководителя Министерства иностранных дел Чешской Республики Томаша Петршичека, оценившего результаты парламентских выборов в Великобритании, Соединенное Королевство устало от возникшего политического пата, а выборы помогли сделать этой стране шаг вперед. Ныне, подчеркнул главный дипломат Чехии, нас ожидают сложные переговоры об отношениях после осуществления Брекзита. Томаш Петршичек для СМИ подчеркнул, что он лично расстроен выходом Великобритании из ЕС.