Глава МИД: Чехия помогает Эфиопии в обеспечении доступа к питьевой воде и образованию

В ходе визита в Эфиопию глава чешского МИД Томаш Петршичек сообщил, что проекты Чехии по развитию в этом государстве Восточной Африки помогают в обеспечении доступа к питьевой воде и образованию. Об этом в пресс-релизе во вторник информировало Министерство иностранных дел ЧР.

Чехия реализует в Эфиопии программы помощи уже с 2001 года. В нынешнем году в развитие сельской местности, сельского хозяйства, борьбу с засухой и образовательные программы ЧР инвестировала в целом 100 млн крон (3,9 млн евро).

Глава чешской дипломатии ознакомился во время визита с более чем двадцатью программами. Одна из них завершилась в октябре. «В области Сидамо в сотрудничестве с чешской организацией «Человек в беде», кроме прочего, был выкопан колодец для нужд десяти деревень, который благодаря резервуару и водопроводу протяженностью 15 км снабжает питьевой водой уже более 15 тысяч человек».

Чехия помогает Эфиопии также посредством предоставления стипендий студентам, поэтому Т. Петршичек встретился и с группой эфиопских выпускников, обучавшихся в чешских и чехословацких вузах.