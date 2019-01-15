Глава МИД: Чехия поддерживает выход Великобритании из ЕС с договором по Brexit

Катерина Айзпурвит
15-01-2019
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Чешская Республика готова к любому варианту выхода Великобритании из ЕС, однако поддерживает заключение между Лондоном и Брюсселем договора по Brexit. Это позволит чешским гражданам и предпринимателям в течение переходного периода адаптироваться к новым условиям, сообщил журналистам министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек после заседания Комитета Сената по вопросам Евросоюза.

МИД интенсивно работает над тем, чтобы Чехия была подготовлена к возможному «жесткому Brexit» – выходу 29 марта Соединенного Королевства из состава ЕС без заключения соглашения, подчеркнул министр. Томаш Петршичек указал на необходимость поддержания и в дальнейшем высокого уровня двусторонних отношений. По разным оценкам, в Великобритании проживает от 40 до 100 тысяч чешских граждан. В Чехии постоянно живет около восьми тысяч британцев.

 
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