Глава МИД: Чехия передала Италии медицинские маски взамен конфискованных по недоразумению

Чешская Республика передала Италии 110000 медицинских повязок в качестве компенсации за аналогичный материал, конфискованный по ошибке на складе Ловосиц в Устецком крае. В своем микроблоге в Тwitter об этом сообщил министр иностранных дел Toмаш Петршичек.

По инициативе Чехии груз вместе с 43 итальянцами в Италию доставил автобус, на котором в Чехию смогут вернуться 34 чеха. «Мы передали представителям гражданской охраны Италии 110 тысяч повязок и принесли извинения за недоразумение, в результате которого средства защиты были конфискованы в Ловосицах. Полиция ведет расследование, каким образом они попали в Чехию», – пояснил министр.

Как ранее сообщил МИД, Прага решила, что не будет ждать окончания расследования с учетом серьезной ситуации и отправила партию взамен задержанной без промедления.

Неделю назад таможенники на складе фирмы в промышленной зоне Ловосице обнаружили 680000 повязок и 28000 респираторов. Как позже выяснилось, часть обнаруженной партии являлась даром Красного Креста китайского города Цинтянь провинции Чжэцзян, который был предназначен китайским землякам в Италии.

Mинистр внутренних дел Ян Гамачек недавно информировал, что полиция провела контрольное мероприятие по пресечению деятельности спекулянтов медицинскими масками. Фирма обязалась поставить их медучреждениям, однако в последний момент хотела продать маски по завышенным ценам.