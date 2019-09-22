Глава МИД: Чехия имеет право на самостоятельную энергетическую политику, включая использование АЭС

Чешская Республика должна иметь возможность сама определять формы получения энергии, включая ядерную энергетику, которая имеет важное значения для замены ископаемых энергоносилелей. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек перед отъездом на Генассамблею ООН, которая будет проходить в Нбью-Йорке с 24 по 30 сентября. Глава МИД Чехии считает, что большое значение в решении проблемы глобального потепления играет поддержка менее развитых стран, без участия которых невозможно бороться с климатическими изменениями.

Как отмечают СМИ, страны ЕС по-разному строят свою энергетическую политику, и если Германия намерена отказаться не только от угольных ТЭЦ, но и от АЭС, то, по словам Томаша Петршичека, для Чехии это не является вектором будущего развития. Одновременно министр подчеркнул, что республика стремится к выполнению своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату и поддерживает энергетическую политику ЕС. «В то же время мы хотим сохранить технологический нейтралитет, хотим, чтобы государства могли выбирать источники энергии с учетом своих природных условий. Для Чехии ядерная энергия является важной частью нашей энергетической мозаики», – подчеркнул министр.