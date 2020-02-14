Глава МИД Чехии желает заступиться за Израиль в Международном уголовном суде

Министр иностранных дел Томаш Петршичек в четверг подал заявление в Международный уголовный суд (ICC, МУС) о предоставлении Чехии статуса amicus curiae с целью получить возможность представить судьям юридическую аргументацию ЧР в пользу Израиля.

Дело касается вопроса, оправдан ли суд вести расследование возможных военных преступлений Израиля, совершенных им против палестинцев на их территории – то есть в Секторе Газы и на Западном берегу реки Иордан, пишет информагентство ЧТК со ссылкой на израильское издание Haarec.

С требованием провести расследование в МУС обратились представители Палестины. Израиль утверждает, что суд в данном вопросе не компетентен, так как истцом может выступать исключительно суверенное государство, которым Палестина не является.

Суд действует только в тех случаях, когда государство, на территории которого совершено преступление или гражданином которого является преступник, не желает или фактически не может осуществить расследование и выдвинуть против него обвинение.

Иски подает государство, прокурор МУС или Совет безопасности ООН.