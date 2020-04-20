Глава МИД Чехии: «Запрет на въезд и выезд на год я считаю несоразмерным шагом»

Министр иностранных дел Чехии считает, что ограничения на пересечение границы должны быть соразмерны с ситуацией. Действующий с середины марта запрет на выезд жителей страны и въезд на территорию Чехии иностранцев действует на основании закона о безопасности Чешской Республики и кризисного закона. Министр одновременно напомнил, что и после отмены ЧП возможно продлить ограничения на въезд и выезд на основании закона об охране общественного здоровья.

«Запрет на год и более я в данной ситуации считаю несоразмерным с сегодняшней ситуацией», – сообщил глава МИД, отвечая на вопрос ЧТК. В воскресном телеинтервью Томаш Петршичек сообщил, что правительство готовит смягчение пограничного режима, и в течение недели будет разрешено выезжать с целью ведения бизнеса и работы. В качестве возможных стран министр назвал Словакию и Австрию.

Вице-президент Экономической палаты Ирена Бартонёва назвала «катастрофой» закрытие границ на год. «Для нас важно перезапустить всю цепочку поставщиков, а это связано с закрытыми границами», – напомнила она.

О возможности продления запрета на пересечение границы Чехии на год и даже два сообщил замминистра здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула. О годовом запрете на выезд и въезд также упоминал президент Чехии Милош Земан.