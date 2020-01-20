Глава МИД Чехии: За соблюдением оружейного эмбарго в Ливии ЕС может следить в рамках реализации возобновленной операции «София»

Руководитель Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петршичек предложил ЕС для осуществления контроля над соблюдением оружейного эмбарго в Ливии воспользоваться возобновленной операцией «София». Упомянутая операция изначально разрабатывалась с целью борьбы с контрабандистами, нелегально перевозящих мигрантов через Средиземное море. Томаш Петршичек сообщил об этом СМИ в Брюсселе, где главы МИД стран ЕС обсуждали возможности Европы подключиться к отстранению ливийского кризиса. В первую очередь ЕС рассматривает возможности своего участия в оказании помощи населению страны, однако, как сообщил чешский министр, ныне не исключена и прямая военная миссия.