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Глава МИД Чехии выразил опасения в связи с возможным ударом Турции по сирийским курдам

Эва Туречкова
08-10-2019
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выразил опасения в связи с возможным турецким ударом по курдам в Сирии. Глава внешнеполитического ведомства Чехии призвал к соблюдению международного права.

«Я с опасениями наблюдаю за планами по выводу подразделений армии США и возможной операцией со стороны Турции. От любого насилия пострадают мирные жители. Остается в силе, что ситуацию необходимо решать исключительно дипломатическим путем и на уровне политических переговоров. Надеюсь, не дойдет до вынужденного перемещения беженцев. Международное право должно быть соблюдено», - написал глава МИД Чехии в своем аккаунте в Твиттере.

Президент Чехии Милош Земан по словам своего пресс-секретаря Иржи Овчачека ситуацию анализирует.

 
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