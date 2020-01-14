Глава МИД Чехии встретится с премьером и четырьмя министрами Индии

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек, находящийся с официальным визитом в Индии, проведет в рамках участия в международной конференции Raisina Dialogue 2020 переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди. Наряду с этим глава чешской дипломатии встретится с четырьмя министрами Республики Индии – обороны, промышленности, гражданской авиации, а также иностранных дел Субраманиамом Джайшанкаром.

«Мы хотели бы пригласить господина министра Джайшанкара на новый форум Индия – Центральная Европа, проведение которого впервые планируем в текущем году», – сообщил ЧТК во вторник Томаш Петршичек.

Весьма перспективным торговым партнером для Чехии Индию считает также вице-президент чешского Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар.