Глава МИД Чехии встретится с молодыми журналистами из стран «Восточного партнерства», России и Балкан

Во вторник 15 января Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек встретится с группой молодых независимых журналистов, поддерживаемых ведомством в рамках реализации стипендиальных программ «Радио Свободная Европа» (RFE/RL).

Программа «Václav Havel Journalism Fellowship» предназначена для перспективных журналистов из государств «Восточного партнерства» и из России, а программа «Jiří Dienstbier Journalism Fellowship» помогает начинающим журналистам из западной части Балкан.

В этот раз в чешскую столицу в рамках реализации полугодовых программ «RFE/RL» слетелись представители Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдовы, России и Сербии. Во время встречи министр иностранных дел Томаш Петржичек с молодыми журналистами будет обсуждать актуальные политические темы, связанные с их родными странами.