Глава МИД Чехии встретился в Майами с активистами проекта «Альтернатива для Кубы»

Катерина Айзпурвит
29-09-2019
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в ходе своего визита в США принял участие в торжественном открытии проекта IDEAs for Cuba (Initiative for Democratic and Economic Alternative for Cuba), который был начат Флоридским международным университетом как часть «Программы им. Вацлава Гавела в поддержку прав человека».

В своем микроблоге Twitter Томаш Петршичек написал: «Поддержка демократии и прав человека является приоритетным направлением внешней политики Чешской Республики. На Кубе – более 100 политзаключенных. Власти используют против тех, кто их критикует, самые разные формы репрессий. Люди вынуждены жить в нищете. Я подтвердил представителям «Альтернативы для Кубы», что нам это не безразлично».

 
 
 
 
 
 
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