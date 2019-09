Глава МИД Чехии встретился в Майами с активистами проекта «Альтернатива для Кубы»

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в ходе своего визита в США принял участие в торжественном открытии проекта IDEAs for Cuba (Initiative for Democratic and Economic Alternative for Cuba), который был начат Флоридским международным университетом как часть «Программы им. Вацлава Гавела в поддержку прав человека».

В своем микроблоге Twitter Томаш Петршичек написал: «Поддержка демократии и прав человека является приоритетным направлением внешней политики Чешской Республики. На Кубе – более 100 политзаключенных. Власти используют против тех, кто их критикует, самые разные формы репрессий. Люди вынуждены жить в нищете. Я подтвердил представителям «Альтернативы для Кубы», что нам это не безразлично».