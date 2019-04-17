Глава МИД Чехии встретился с Жанной Немцовой

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в среду провел встречу с основательницей «Фонда Бориса Немцова» Жанной Немцовой. «Глава чешского внешнеполитического ведомства выразил свою поддержку всем тем, кто прикладывает усилия по соблюдению прав человека и гражданских свобод в России», - сообщается в коммюнике МИД ЧР.
В ходе встречи обсуждались планы Академического центра Бориса Немцова, созданного при Философском факультете Карлова университета. Жанна Немцова в этой связи упомянула о проведении в Праге летней школы для российских журналистов и активистов.
Министр Петршичек в своем посте в Твиттер назвал дочь убитого российского политика «исключительной и храброй женщиной».
В тот же день с Немцовой встретился и председатель оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала.
Под ручку с роботом и дроном на плече
Йенс Столтенберг: «В Европе все больше российских ракет»
Конституционный суд Чехии: Решение о выдаче «русского хакера» Никулина в США незаконно
Могилы чехословацких легионеров в заложниках у российских интерпретаторов истории
Цыгане во Второй мировой. Не только жертвы, но и солдаты