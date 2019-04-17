Глава МИД Чехии встретился с Жанной Немцовой

Эва Туречкова
17-04-2019
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в среду провел встречу с основательницей «Фонда Бориса Немцова» Жанной Немцовой. «Глава чешского внешнеполитического ведомства выразил свою поддержку всем тем, кто прикладывает усилия по соблюдению прав человека и гражданских свобод в России», - сообщается в коммюнике МИД ЧР.

В ходе встречи обсуждались планы Академического центра Бориса Немцова, созданного при Философском факультете Карлова университета. Жанна Немцова в этой связи упомянула о проведении в Праге летней школы для российских журналистов и активистов.

Министр Петршичек в своем посте в Твиттер назвал дочь убитого российского политика «исключительной и храброй женщиной».

В тот же день с Немцовой встретился и председатель оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала.

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