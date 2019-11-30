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Глава МИД Чехии: Визит чешского министра сельского хозяйства в Россию был сокращен из-за административных проблем

Антон Каймаков
30-11-2019
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Чешская делегация министра сельского хозяйства Мирослава Томана не смогла долететь из Москвы в Казань из-за административных проблем. Об этом после встречи экспертной группы президента Чехии Милоша Земана заявил глава внешнеполитического ведомства страны Томаш Петршичек. По его словам, с российской стороной будет проведена консультация, которая должна предотвратить подобного рода проблемы в будущем.

Глава Минсельхоза и сопровождающая его делегация прибыла в Россию 25 ноября. Согласно плану визита, 27 ноября министр отправлялся из Москвы в Казань для переговоров с руководством Татарстана, однако после десяти часов ожидания самолет делегации так и не получил разрешения на вылет.

 
 
 
 
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