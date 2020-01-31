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Глава МИД Чехии: Великобритания остается важнейшим союзником Чехии

Эва Туречкова
31-01-2020
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Несмотря на выход Великобритании из состава Евросоюза, Соединенное Королевство остается важнейшим союзником Чехии. Такое мнение выразил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, а также ряд других политических представителей ЧР.

Напомним, что Великобритания покидает ряды ЕС в полночь пятницы.

«Я хотел бы пожелать Великобритании много успехов, и надеюсь, что нам удастся до конца текущего года найти путь к сотрудничеству по целому ряду проектов», - сообщил глава внешнеполитического ведомства Чехии в видеообращении, опубликованном в своем аккаунте в Твиттере.

МИД Чехии подчеркивает, что на ситуации чехов, проживающих в Великобритании, выход государства из ЕС, на данный момент, никак не сказывается. Переходный период, в течение которого остаются в силе все действующие договоренности, продлится до конца текущего года.

 
 
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