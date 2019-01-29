Глава МИД Чехии в рамках визита в Украину побывал в Мариуполе

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек, находящийся с визитом в Украине, во вторник отправился в Мариуполь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте, а также обсудить с местными представителями вопросы, связанные с использованием Керченского пролива. В Мариуполе Петршичек провел встречу с министрами иностранных дел Украины и Дании Павлом Климкиным и Андерсом Самуелсеном.

Глава чешского внешнеполитического ведомства также побывал на фронтовой линии между украинскими военнослужащими и пророссийскими сепаратистами. Начиная с 2014 года, Чешская Республика предоставила Украине гуманитарную помощь в размере 8 миллионов евро.