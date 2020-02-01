Архив передач

Глава МИД Чехии в ближайшую пятницу встретится в Великобритании с проживающими там чешскими гражданами

Антон Каймаков
01-02-2020
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По истечении недели после формального отделения Великобритании от Евросоюза, в будущую пятницу, министр иностранных дел Чехии Петршичек посетит Соединенное Королевство, где намерен встретиться с членами земляческой общины и чешскими гражданами, проживающими в этой стране постоянно. МИД Чехии в связи с «Брекзит» обращает внимание чешских граждан, постоянно находящихся на территории Великобритании, на необходимость пройти регистрацией, чтобы не произошло ограничения прав, которыми они в настоящее время располагают.

Министр Томаш Петршичек прилетит в Манчестер, где в прошлом году было открыто новое чешское генконсульство, благодаря чему должно быть улучшено обслуживание чешских граждан, проживающих и работающих в северной части Великобритании. Еще одно дипломатическое представительство Чехии в Соединенном Королевстве также должно способствовать расширению сотрудничество двух государств в сфере экономики и научных исследований.

Антон Каймаков
01-02-2020
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