Глава МИД Чехии: срыв визита в Казань министра сельского хозяйства не был политически мотивирован

Комментируя срыв визита в Казань министра сельского хозяйства ЧР Мирослава Томана и делегации чешских предпринимателей, глава МИД Чехии Томаш Петршичек сообщил, что речь, по-видимому, шла о недоразумении, а не о политически мотивированных действиях. «Мне жаль, что несмотря на все усилия нашего посольства, препятствие не удалось устранить на месте. В данный момент кажется, что речь шла об административной проблеме», – сообщает Томаш Петршичек, добавив, что недоразумение могло возникнуть в связи с новыми российскими правилами.

Ранее вице-премьер Ян Гамачек, предположил, что отказ мог быть результатом ухудшения отношений между Москвой и Прагой. Премьер-министр Андрей Бабиш, со своей стороны, ожидает окончательной резолюции главы МИД Томаша Петршичека. «Я жду, чтобы он мне сообщил, являлся ли инцидент в России административной проблемой по вине чешской стороны, или же это враждебные действия со стороны России. Подобное мы, разумеется, должны резко осудить», – прокомментировал ситуацию глава чешского правительства.

Главы Минсельхоза и сопровождающая его делегация прибыла в Россию 25 ноября. Предполагалось, что в среду, 27 ноября, министр вылетит из Москвы в Казань для переговоров с руководством Татарстана, однако после десяти часов ожидания самолет делегации так и не получил разрешения на вылет.