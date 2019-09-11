Глава МИД Чехии: «С Косово и Сербией у ЧР корректные отношения»

«С Косово у нас корректные отношения, так же как и с Сербией», сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в реакции на заявление президента ЧР Милоша Земана в Белграде в пресс-релизе, направленном Чешскому информационному агентству ČTK.

Глава чешской дипломатии напомнил, что Чешская Республика признала независимость Косово и вошла таким образом в число примерно ста государств, признавших суверенитет Косово. «Интеграция западно-балканских стран и Евросоюза при условии выполнения ими необходимых условий входит в интересы европейской безопасности», подчеркнул Томаш Петршичек.

Милош Земан во вторник, 10 сентября, как сообщает агентство AP, сказал сербскому президенту А. Вучичу, что «он любит Сербию и сербов, но отнюдь не Косово».