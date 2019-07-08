Глава МИД Чехии провел переговоры с министром иностранных дел Палестины Р. Малики

Лорета Вашкова
08-07-2019
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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в понедельник, 8 июля, на встрече со своим палестинским коллегой Риядом Малики обсудил актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и возможность предоставления Прагой гуманитарной помощи Палестине, как и поддержки программам развития.

Глава иностранных дел Палестины прибыл в Чехию с ответным визитом — Томаш Петршичек побывал с официальным визитом в Рамаллахе в ноябре 2018 года. Малики, в свою очередь, в прошлом проводил в Чехии переговоры с главами чешской дипломатии того времени — Любомиром Заоралеком, а ранее также с Карелом Шварценбергом.

На протяжении долгого времени Чешская Республика поддерживает с Палестиной дипломатические отношения, несмотря на то, что Прага относится к числу главных дипломатических сторонников Израиля в ЕС.

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