Глава МИД Чехии прокомментировал введение санкций ЕС против граждан РФ, ответственных за операцию в Керченском проливе

В ходе переговоров глав МИД стран ЕС в Брюсселе был достигнут консенсус по вопросу введения санкций в отношении конкретных граждан РФ, которые несут ответственность за вооруженную военную операцию в Керченском проливе. Евросоюз неоднократно требовал от России освободить украинские суда и их экипажи, задержанные в ноябре 2018 года.

«В связи с продолжающимся задержанием украинских моряков мы обсуждали введение адресных санкций. По данному вопросу достигнут широкий консенсус, хотя юридическая часть процесса еще не завершена», – сообщил после заседания министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. По данным агентства ČTK, в санкционный список может войти от восьми до десяти человек. Их имущество на территории ЕС будет арестовано, и им будет запрещен въезд в страны Евросоюза.

«Сегодня мы вспоминали пятилетнюю годовщину событий на Майдане и пять лет с момента оккупации Крыма», – сообщил также Томаш Петршичек, который считает, что Украина и в год выборов должна продолжить проведение социальных и экономических реформ и борьбу с коррупцией и организованной преступностью.