Глава МИД Чехии прокомментировал итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что украинские президентские выборы продемонстрировали силу гражданского общества этой страны. Петршичек выразил надежду, что новый президент не откажется от усилий по реформированию страны. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что во времена правления президента Петра Порошенко на Украине начались масштабные реформы, но Украине предстоит еще много работы

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Согласно предварительным итогам голосования, лидирует Владимир Зеленский, поддержку которому выразили около 73% избирателей. Основной соперник актера – действующий глава государства Петр Порошенко – набирает чуть меньше 25% голосов.