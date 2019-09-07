Глава МИД Чехии приветствует обмен заключенными между Украиной и Россией

Эва Туречкова
07-09-2019
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Обмен заключенными между Россией и Украиной мог бы способствовать нормализации отношений между обоими государствами, сообщил в субботу чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек.

«Я приветствую обмен заключенными между Украиной и Россией, в число которых входит также режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные в прошлом году в Керченском проливе. Этот шаг, на мой взгляд, мог бы способствовать улучшению взаимоотношений и в конечном итоге привести к завершению конфликта», - сообщил глава чешского МИДа информагентству ЧТК.

В Россию из Киева направился глава РИА Новости Украина Кирилл Вишинский, который был обвинен в государственной измене, а также Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к крушению лайнера «Малайзийских авиалиний» над территорией восточной Украины летом 2014 года.

 
 
 
 
 
 
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