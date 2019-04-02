Глава МИД Чехии принял участие во встрече представителей Вышеградской четверки, Балтии и Северной Европы

В литовском городе Паланга в понедельник состоялась встреча министров иностранных дел Вышеградской четверки (Чехии, Венгрии, Словакии и Польши) с главами МИД государств Балтии и Северной Европы. В ходе переговоров обсуждалась европейская политика по отношению к Китаю, вопросы, связанные с кибернетической безопасностью, взаимоотношения с Россией и Украиной, Восточное партнерство, миграция, европейская внутренняя политика и глобальные изменения климата.

Глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек в своем выступлении сделал акцент на необходимости настаивать на соблюдении прав человека. По мнению чешского министра, это - роль, которая выпала Евросоюзу, и которую необходимо выполнять вне зависимости от того, допускает ли нарушений держава или малое государство.

Североевропейские страны и государства Балтии намерены более тесно координировать с Вышеградской четверкой свою политику по отношению к Китаю, подтвердил после встречи литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус.