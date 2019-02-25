Глава МИД Чехии принимает участие в заседании Совета ООН по правам человека в Женеве

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек принимает участие в заседании Совета ООН по правам человека, открывшимся 25 февраля в Женеве. В программе визита главы чешского внешнеполитического ведомства – встреча с верховным комиссаром всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет. С генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером Томаш Петршичек обсудит вопросы сотрудничества с этой организацией, в учреждении которой 100 лет назад принимала участие Чехословакия.

Заседание Совета ООН по правам человека посвящено защите детей от насилия, соблюдению прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращению пыток, обеспечению свободы вероисповедания и культурных прав, борьбе с дискриминацией меньшинств. Как сообщил Томаш Петршичек в своем микроблоге Twitter, участие в саммите он видит как «возврат к лучшим традициям внешней политики страны» в духе президента Вацлава Гавела.