Глава МИД Чехии принимает участие в заседании министров иностранных дел АСЕМ в Мадриде

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек принимает участие во встрече министров иностранных дел АСЕМ (Форум «Азия — Европа»), которая открылась в понедельник, 16 декабря, в королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде. В столицу Испании прибыли более 50 представителей стран Азии и Европы, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Встречу открыл король Испании Фелипе VI, который призвал участников форума к единству «для поддержки мультилатерализма и международного порядка».

Стороны обсуждают такие вопросы как создание стабильных связей между Европой и Азией, международную безопасность, борьбу с терроризмом и кибербезопасность, а также проблему климатических изменений и загрязнения морей мусором.

Перед открытием заседания глава МИД Чехии Томаш Петршичек провел ряд встреч, в том числе с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, которая была посвящена вопросу двусторонних отношений. Также глава чешской дипломатии встретился с министрами иностранных дел Лаоса, Сингапура и Таиланда. Темой переговоров с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги стало празднование столетия установления дипломатических отношений между Чехословакией и Страной восходящего солнца, а также сотрудничество в сфере науки и технологий.