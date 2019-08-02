Глава МИД Чехии: Прекращение действия ДРСМД произошло из-за безответственного подхода России

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек возложил на Россию ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Мне жаль, что из-за безответственного подхода России сегодня прекращает действовать ДРСМД. Я активно поддерживаю усилия по созданию нового договора, возможно, в более широком формате», – написал глава МИД Чехии в своем Twitter.

По мнению чешского политика, более 30 лет договор обеспечивал более высокий уровень безопасности в Европе. Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенным в 1987 г. между Россией и США, запрещалось производство, испытание и размещение ракет с радиусом действия от 500 до 5500 км. О выходе из договора в феврале 2019 г. заявил Вашингтон, обвиняя Россию в нарушении его положений. 2 августа 2019 г. МИД РФ подтвердил прекращение действия ракетного договора, заявив, что это произошло по инициативе США.