Глава МИД Чехии: Права человека остаются неотъемлемой частью чешской внешней политики

Права человека были и будут неотъемлемой частью чешской дипломатии после «бархатной» революции, подчеркнул министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек в своем выступлении на конференции по случаю 30-й годовщины падения режима социализма, которая состоялась 15 ноября в здании МИД в Праге. Министр также сообщил, что намерен сохранить эту традицию и в будущем.

Основным политическим приоритетом после краха социалистического режима, считает Томаш Петршичек, явилась интеграция Чехословакии в западные структуры. Крупными вехами внешней политики стали вступление Чешской Республики в НАТО и ЕС, что гарантировало безопасность страны.

Также Томаш Петршичек указал, что сегодня Чехия сталкивается с гибридными угрозами, такими как терроризм и нелегальная миграция. Кроме того, пример аннексии Крыма Россией и война на Донбассе подтверждают, что вооруженные конфликты являются реальной угрозой. По словам министра, это – вызов, с которым сталкивается западное общество, чью систему ценностей разделяет Чехия. Глава МИД подчеркнул, что Чешская Республика должна бороться за сохранение существующей системы международного права и структур, которые в настоящее время подвергаются опасному давлению.