Глава МИД Чехии побывал в Афганистане

Эва Туречкова
27-07-2019
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Чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек посетил Афганистан. Визит состоялся за два месяца до проведения в стране президентских выборов, сообщает в своем субботнем пресс-релизе МИД Чехии.

Глава чешского внешнеполитического ведомства провел встречу с премьером Абдуллой Абдуллой – одним из кандидатов на пост главы государства, который оценил чешскую помощь в составе коалиционных сил, а также в невоенной сфере. В ходе переговоров с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани чешский и афганский политики коснулись также помощи чешских авиационных инструкторов в Афганистане.

Петршичек встретился в Кабуле и на базе Баграм и с самими чешскими военнослужащими. Чехи участвуют в миссиях в Афганистане уже 17 лет, в настоящее время в стране находится 350 военнослужащих Армии ЧР.

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