Глава МИД Чехии побывал на линии разграничения Грузии и самопровозглашенной Южной Осетии

Катерина Айзпурвит
10-07-2019
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«Министр Томаш Петршичек посетил музей советской оккупации, почтил память павших героев в Тбилиси и ознакомился с ситуацией по безопасности на административной линии разграничения с оккупированной территорией, в селе Диди Хурвалети», – сообщает в своем официальном микроблоге Twitter МИД Чешской Республики, комментируя посещение чешской делегацией укрепленной линии, разделяющей Грузию и самопровозглашенную Южную Осетию.

11 июля министр иностранных дел Чехии, находящийся в Грузии с рабочим визитом, примет участие в Батумской международной конференции «10 лет ценного партнерства — пройденный путь и перспективы».

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