Глава МИД Чехии: Перемещение памятника маршалу Коневу не нарушает договор с Россией

Если для установки памятника советскому маршалу Ивану Коневу найдется новое достойное место, Чехия выполнит свои обязательства по договору с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время рабочего завтрака, организованного Институтом политики и общества.

Глава МИД также сообщил, что пока не видит каких-либо ответных шагов, предпринять которые угрожала Россия после решения администрации Праги-6 убрать монумент с площади Интербригады в Праге. «Пока речь идет лишь о риторических заявлениях в СМИ», – сообщил министр.

Томаш Петршичек также указал, что, по мнению юристов, чешско-российский договор касается лишь непосредственно памятника маршалу, но не места, где он должен стоять. Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что памятники чехословацким легионерам в России, на которые также распространяется договор о дружбе и сотрудничестве, неоднократно подвергались нападениям вандалов. «Однако мы решаем подобные вопросы дипломатическим путем, а не через СМИ», – указал министр.