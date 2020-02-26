Глава МИД Чехии ожидает принятия совместного заявления высших государственных органов по поводу письма из посольства КНР

После встречи с председателем Сената Милошем Выстрчилом министр иностранных дел Чехии Томаш Першичек сообщил журналистам, что ожидает от высших государственных органов принятия совместного заявления, разъясняющего отношение к письму, адресованному посольством Китая спикеру Ярославу Кубере. В послании, направленном из диппредставительства в январе, сообщалось, что если спикер не пересмотрит свое решение совершить визит на Тайвань, за это «заплатят» чешские предприятия, которые ведут бизнес с КНР.

По мнению Выстрчила, заявление должно быть достаточно жестким. В случает отказа от совместного заявления спикер предложит Сенату выразить свою позицию самостоятельно. Милош Выстрчил, занявший пост Ярослав Куберы, скоропостижно скончавшегося 20 января, уже охарактеризовал данное письмо как «вмешательство в суверенитет Чехии». Томаш Петршичек на заседании Сената в марте представит проект заявления; министр предложил председателю Сената провести открытые слушания на тему чешско-китайских отношений.

Спикер Сената Милош Выстрчил сообщил, что примет решение о поездке на Тайвань после соответствующих консультаций, добавив, что в настоящее время отмены поездок в Восточную Азию связаны с эпидемией коронавируса.