Глава МИД Чехии отправляется с официальным визитом в Украину

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в понедельник отправляется с официальным двухдневным визитом в Украину. У чешского министра запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко, главой внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным, а также председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

Томаш Петршичек в ходе визита проведет встречу и с представителями крымских татар. Во вторник министр иностранных дел Чехии отправится на восток Украины, в Мариуполь.

Чешская делегация должна была улететь в Украину еще в воскресенье, однако из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Киева было начало визита перенесено на утро понедельника.