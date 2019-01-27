Глава МИД Чехии отправится с официальным визитом в Украину

Эва Туречкова
27-01-2019
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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в понедельник отправляется с официальным двухдневным визитом в Украину. У чешского министра запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко, главой внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным, а также председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

Томаш Петршичек в ходе визита проведет встречу и с представителями крымских татар. Во вторник министр иностранных дел Чехии отправится на восток Украины, в Мариуполь.

Чешская делегация должна была улететь в Украину еще в воскресенье, однако из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Киева было начало визита перенесено на утро понедельника.

 
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