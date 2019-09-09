Глава МИД Чехии отправился в Швецию с рабочим визитом

9 сентября министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек отправился с рабочим визитом в Стокгольм. В ходе встречи с главой МИД королевства Маргот Вальстрём обсуждались как двусторонние отношения, так и актуальные европейские вопросы, в том числе Брекзит и ситуация в России и Украине.

Также глава чешского внешнеполитического ведомства открыл выставку, посвященную 30-летию «бархатной» революции, в рамках которой в Стокгольм доставлен Розовый танк – советский танк-памятник, перекрашенный в 1991 г. художником Давидом Черны в розовый цвет и ставший арт-объектом. Вместе с Маргот Вальстрём чешский министр открыл выставку Democracy in Action посвященную 30-летию падения «железного занавеса».

Также в программе визита Томаша Петршичека – встреча с министром обороны Швеции Петером Хултквистом, министром по европейским вопросам Гансом Дальгреном и председателем шведского парламента Андреасом Норленом. По сообщению пресс-службы МИД, Томаш Першичек обсудит в Стокгольме политику Восточного партнерства - сотрудничества ЕС с Украиной, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Беларусью.