Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в интервью порталу iDNES.cz дистанцировался от недавнего заявления старосты пражского района Ржепорые Павла Новотного о российских политиках. По мнению министра, заявление старосты о том, что «он распорядился бы повесить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова», явно находится за гранью допустимого, поэтому Новотному в данном случае следовало бы извиниться за свои слова.

«Я настаиваю на том, что господин Лавров должен висеть», – отреагировал на рекомендацию со стороны главы чешской дипломатии староста Ржепорые.

«Я с респектом отношусь к тому, что господин староста хочет установить памятник (бойцам РОА – прим. ред.), это является делом муниципальных политиков, но вмешательство во внешнюю политику с их стороны не должно иметь места», - заявил Т. Петршичек.

Одновременно министр не считает необходимым вызывать Новотного для разъяснений в связи с данным заявлением. «Это является прежде всего проблемой самих гражданских демократов (ODS), членом партии которых староста является», - пояснил свою точку зрения глава МИД ЧР.

Новотны встретился в воскресенье в администрации района Ржепорые со съемочной группой телеканала «Звезда» - ее курирует Минобороны РФ, которой сказал следующее: «Если я выиграю войну против России, то оставлю вас в живых. Верну Крым Украине, освобожу всех политзаключенных и повешу Лаврова. Еще не знаю, что я сделаю с Путиным. А «Звезда» будет нормальным демократическим СМИ».