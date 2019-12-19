Глава МИД Чехии отмежевался от слов старосты Ржепорые о том, что "Лаврова следует повесить"

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в интервью порталу iDNES.cz дистанцировался от недавнего заявления старосты пражского района Ржепорые Павла Новотного о российских политиках. По мнению министра, заявление старосты о том, что «он распорядился бы повесить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова», явно находится за гранью допустимого, поэтому Новотному в данном случае следовало бы извиниться за свои слова.
«Я настаиваю на том, что господин Лавров должен висеть», – отреагировал на рекомендацию со стороны главы чешской дипломатии староста Ржепорые.
«Я с респектом отношусь к тому, что господин староста хочет установить памятник (бойцам РОА – прим. ред.), это является делом муниципальных политиков, но вмешательство во внешнюю политику с их стороны не должно иметь места», - заявил Т. Петршичек.
Одновременно министр не считает необходимым вызывать Новотного для разъяснений в связи с данным заявлением. «Это является прежде всего проблемой самих гражданских демократов (ODS), членом партии которых староста является», - пояснил свою точку зрения глава МИД ЧР.
Новотны встретился в воскресенье в администрации района Ржепорые со съемочной группой телеканала «Звезда» - ее курирует Минобороны РФ, которой сказал следующее: «Если я выиграю войну против России, то оставлю вас в живых. Верну Крым Украине, освобожу всех политзаключенных и повешу Лаврова. Еще не знаю, что я сделаю с Путиным. А «Звезда» будет нормальным демократическим СМИ».
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