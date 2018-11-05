Глава МИД Чехии открыл в Шанхае мемориальную доску, напоминающую о китайской помощи чешским евреям

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, прибывший в КНР в составе президентской делегации, 4 ноября принял участие в открытии на стене Музея евреев-беженцев в Шанхае мемориальной доски. Текст памятной надписи рассказывает о помощи, которую Китай оказал чешским евреям, бежавшим с родины от нацистов.

В своем выступлении Томаш Петршичек напомнил о судьбе одного из беженцев – Йозефа Шулхофа, судьбу которого привел в качестве примера изменений, произошедших в Европе со времен Второй мировой войны. Указав, что сегодня Европа живет в условиях мира, демократии и уважения к правам человека, министр отметил, что «мы не должны воспринимать это как нечто автоматически нам данное». Также глава чешской дипломатии выразил благодарность Шанхаю за оказанную в трудные годы помощь.